Науатбек и Жумагали получили медали Паралимпиады-2024 (фото)

Казахстанские дзюдоистка Акмарал Науатбек и пловец Нурдаулет Жумагали получили медали летней Паралимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены в четверг поднялись на пьедестал Игр.

Нуаутбек стала чемпионкой в весовой категории до 48 килограммов среди атлетов категории J2 (нарушение зрения). Ее победа позволила сборной Казахстана установить национальный рекорд на Паралимпиаде.

Жумагали выиграл серебро на дистанции 100 метров брассом среди двух классов. В своей категории SB13 (нарушение зрения) он установил новый паралимпийский рекорд.

Вскоре после завершения соревнований спортсменов наградили медалями. Для Нуаутбек это первая награда Паралимпийских игр. Жумагали уже становился бронзовым призером в Токио-2020.

Паралимпиада в Париже продлится до 8 сентября включительно.

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