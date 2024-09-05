Сборная Казахстана установила рекорд на Паралимпиаде-2024

Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже стали самыми успешными в истории сборной Казахстана по количеству золотых медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг дзюдоистка Акмарал Науатбек одержала победу на соревнованиях. Ее золото стало вторым для сборной Казахстана на Паралимпиаде-2024. Ранее на верхнюю ступень пьедестала в Париже поднялся пауэрлифтер Давид Дегтярев.

Таким образом, сборная Казахстана уже установила свой рекорд. Никогда прежде представители республики не выиграли более одной золотой награды на летней или зимней Паралимпиадах.

Дегтярев также стал чемпионом в Токио-2020. Пловчиха Зульфия Габидуллина взяла золото в Рио-2016, лыжник Александр Колядин — в Пхенчхане-2018.

Всего в Париже-2024 сборная Казахстана выиграла пять медалей — также два серебра и бронза. По общему числу наград команда повторила лучший показатель, который был достигнут в Токио-2020.

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