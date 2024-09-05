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Казахстанец Нурдаулет Жумагали с паралимпийским рекордом стал двукратным призером Игр

Опубликовано:

Казахстанский пара пловец Нурдаулет Жумагали
Нурдаулет Жумагали. Фото: Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали стал серебряным медалистом Паралимпиады-2024 и во второй раз поднялся на пьедестал Игр, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен в четверг выступил на дистанции 100 метров брассом среди атлетов с нарушением зрения (остаточное зрение). В квалификации он установил новый рекорд Азии и со вторым результатом вышел в финал.

В решающем заплыве Жумагали финишировал на второй позиции. Казахстанец преодолел дистанцию за 1 минуту 4,83 секунды. Это стало новым паралимпийским рекордом в категории SB12.

Победу одержал немец Талисо Энгель, который в квалификации установил мировой рекорд в классе SB13. Бронзу выиграл азербайджанец Вали Исрафилов.

25-летний Жумагали второй раз попал на пьедестал Паралимпиады. В Токио-2020 он выиграл бронзу в этой же дисциплине.

На Паралимпиаде в Париже в активе сборной Казахстана теперь две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157894-kazahstanec-nurdaulet-zhumagali-stal-dvukratnym-prizerom-paralimpiyskih-igr/

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