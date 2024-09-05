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Казахстанский пловец установил рекорд Азии на Паралимпиаде-2024

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Казахстанский пара пловец Нурдаулет Жумагали
Нурдаулет Жумагали. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бронзовый призер Паралимпиады-2020 казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали с рекордом Азии вышел в финал Игр-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен успешно выступил в квалификации на дистанции 100 метров брассом в категории SB13 для атлетов с нарушением зрения (остаточное зрение).

Жумагали финишировал первым в своем заплыве. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 5,11 секунды, что стало новым рекордом Азии.

В общей таблице квалификации казахстанец занял второе место. Он уступил только немцу Талисо Энгелю, который обновил мировой рекорд (1:01,84).

На аналогичной дистанции в категории SB11 (спортсмены с крайне низкой остротой зрения и/или отсутствием светоощущения) в финал вышел Амир Муратбеков. Казахстанец занял седьмое место в квалификации с результатом 1 минута 21,66 секунды.

Финалы с участием Жумагали и Муратбекова состоятся вечером 5 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157660-kazahstanskiy-plovec-ustanovil-rekord-azii-na-paralimpiade-2024/

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