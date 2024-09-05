Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка Акмарал Науатбек вышла в финал Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская парадзюдоистка Акмарал Науатбек
Казахстанская парадзюдоистка Акмарал Науатбек. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек поборется за золотую медаль Паралимпийских игр в Париже-2024 в весовой категории до 48 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

Представительница сборной Казахстана в парадзюдо Акмарал Науатбек выступает в категории J2, где соревнуются спортсмены с нарушением зрения.

В весе до 48 килограммов она одержала две победы и вышла в финал Паралимпиады-2024.

Так, в первой схватке казахстанка досрочно одолела соперницу из Индии Кокилу. Затем в полуфинале она также иппоном победила турецкую спортсменку Джахиду Еке.

Финальную схватку за золотую медаль Акмарал Науатбек проведет в 19:00 по казахстанскому времени.

Ранее, в утешительный раунд в борьбу за бронзовую медаль пробилась другая казахстанская дзюдоистка Альфия Тлекабыл.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2157700-kazahstanka-akmaral-nauatbek-vyshla-v-final-paralimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie