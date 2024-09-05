Казахстанка Акмарал Науатбек вышла в финал Паралимпиады-2024

Казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек поборется за золотую медаль Паралимпийских игр в Париже-2024 в весовой категории до 48 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

Представительница сборной Казахстана в парадзюдо Акмарал Науатбек выступает в категории J2, где соревнуются спортсмены с нарушением зрения.

В весе до 48 килограммов она одержала две победы и вышла в финал Паралимпиады-2024.

Так, в первой схватке казахстанка досрочно одолела соперницу из Индии Кокилу. Затем в полуфинале она также иппоном победила турецкую спортсменку Джахиду Еке.

Финальную схватку за золотую медаль Акмарал Науатбек проведет в 19:00 по казахстанскому времени.

Ранее, в утешительный раунд в борьбу за бронзовую медаль пробилась другая казахстанская дзюдоистка Альфия Тлекабыл.

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