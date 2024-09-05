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Казахстанская дзюдоистка поборется в утешительной схватке Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская парадзюдоистка Альфия Тлекабыл
Казахстанская парадзюдоистка Альфия Тлекабыл. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница сборной Казахстана по парадзюдо Альфия Тлекабыл продолжит выступление в утешительном поединке Паралимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Альфия Тлекабыл выступает в категории J1, где соревнуются спортсмены с полной слепотой, в весе до 57 килограммов.

В первом поединке отечественная спортсменка смогла одолеть иппоном представительницу Молдовы Ину Чернею.

Затем, в следующем круге она встречалась с парадзюдоисткой из Украины Анжелой Гаврисьюк. На этой стадии казахстанка уступила и теперь продолжит выступление в утешительной схватке за выход в поединок за бронзовую медаль.

Напомним, ранее, казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали установил рекорд Азии и вышел в финал Паралимпиады-2024 в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2157681-kazahstanskaya-dzyudoistka-poboretsya-v-uteshitelnoy-shvatke-paralimpiady-2024/

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