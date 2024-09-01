Казахстанский призер Паралимпиады-2024 не попал в финал своей второй дисциплины

Казахстанец Еркин Габбасов не смог выйти в финал смешанного турнира Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Первая паралимпийская чемпионка в истории Казахстана стартовала на Играх-2024

Спортсмен стартовал в своей второй дисциплине на следующий день после попадания на пьедестал Игр.

В воскресенье Габбасов выступил в стрельбе из пневматической винтовки лежа с дистанции 10 метров. В смешанном турнире соревновались как мужчины, так и женщины.

В квалификации казахстанец набрал 624,3 очка и занял последнее 35-е место. В финал вышли обладатели восьми лучших результатов.

Таким образом, Габбасов завершил выступление на Паралимпиаде-2024. Напомним, спортсмен соревновался в категории SH1, куда входят атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.