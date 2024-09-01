Казахстанский призер Паралимпиады-2024 не попал в финал своей второй дисциплины

Казахстанец Еркин Габбасов не смог выйти в финал смешанного турнира Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен стартовал в своей второй дисциплине на следующий день после попадания на пьедестал Игр.
В воскресенье Габбасов выступил в стрельбе из пневматической винтовки лежа с дистанции 10 метров. В смешанном турнире соревновались как мужчины, так и женщины.
В квалификации казахстанец набрал 624,3 очка и занял последнее 35-е место. В финал вышли обладатели восьми лучших результатов.
Таким образом, Габбасов завершил выступление на Паралимпиаде-2024. Напомним, спортсмен соревновался в категории SH1, куда входят атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155693-kazahstanskiy-prizer-paralimpiady-2024-ne-popal-v-final-svoey-vtoroy-discipliny/