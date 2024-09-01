Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский призер Паралимпиады-2024 не попал в финал своей второй дисциплины

Опубликовано:

Казахстанский пара пулевой стрелок Еркин Габбасов
Еркин Габбасов. Фото: Andy Lyons/Getty Images

Казахстанец Еркин Габбасов не смог выйти в финал смешанного турнира Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Первая паралимпийская чемпионка в истории Казахстана стартовала на Играх-2024

Спортсмен стартовал в своей второй дисциплине на следующий день после попадания на пьедестал Игр.

В воскресенье Габбасов выступил в стрельбе из пневматической винтовки лежа с дистанции 10 метров. В смешанном турнире соревновались как мужчины, так и женщины.

В квалификации казахстанец набрал 624,3 очка и занял последнее 35-е место. В финал вышли обладатели восьми лучших результатов.

Таким образом, Габбасов завершил выступление на Паралимпиаде-2024. Напомним, спортсмен соревновался в категории SH1, куда входят атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155693-kazahstanskiy-prizer-paralimpiady-2024-ne-popal-v-final-svoey-vtoroy-discipliny/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie