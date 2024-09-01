Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 1 сентября

В первый день осени на Паралимпиаде-2024 в Париже выступят трое представителей сборной Казахстана. NUR.KZ приводит расписание их стартов по часовому поясу Астаны.

В воскресенье вновь выступит единственный казахстанский призер этих соревнований Еркин Габбасов. Кроме того, на старт выйдет самая возрастная спортсменка национальной команды — 59-летняя Зульфия Габидуллина.

12:30. Пара пулевая стрельба. Смешанная дисциплина, пневматическая винтовка, 10 метров, лежа. Квалификация.

Категория SH1 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Еркин Габбасов

13:40. Пара плавание. Женщины, 150 метров комплексным стилем (без баттерфляя). Квалификация.

Категория SM4 — спортсмены с минимальной слабостью рук, использующие их в плавании. Не могут использовать ноги и туловище.

Зульфия Габидуллина

23:00.Пара настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд. 1/16 финала.

Категория MS8 — спортсмены с умеренными поражениями ног или игровой руки.

Али Макулбеков (Казахстан) — Марк Леду (Бельгия)

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