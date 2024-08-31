Казахстанец Еркин Габбасов завоевал первую медаль для страны на Паралимпийских играх в Париже

Казахстанский пара стрелок Еркин Габбасов занял второе место в финальном выступлении на летних Паралимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что в квалификации по стрельбе из пневматической винтовки стоя с дистанции 10 метров казахстанец занял шестое место и получил шанс побороться за медаль.

В финале ему удалось набрать 247.3 балла, занять вторую строчку в общем зачете и выиграть серебро.

40-летний Габбасов уступил только обладателю действующего мирового рекорда Паку Джинхо из Республики Корея. Результат чемпиона — 249,4 очка, это новый паралимпийский рекорд.

Таким образом, Габбасов принес сборной Казахстана первую медаль на Играх-2024 в Париже.

Напомним, что стрелок выступил в категории SH1, куда входят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

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