Казахстанец Нышан Омирали остановился в шаге от пьедестала Паралимпиады-2024 в таеквондо

Казахстанский таеквондист Нышан Омирали уступил в поединке за бронзовую медаль Паралимпиады-2024, которая проходит в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. После поражения в четвертьфинале он через утешительный раунд пробился в схватку за бронзу.
Соперником Омирали по медальному противостоянию стал иранец Хамед Хагшенас — чемпион мира, действующий победитель Азиатских пара Игр.
Поединок прошел в конкурентной борьбе и завершился поражением казахстанца со счетом 14:16.
Таким образом, 31-летний Омирали на второй Паралимпиаде остался вне пьедестала. На прошлых Играх в Токио он занял седьмое место.
Напомним, в таеквондо на Паралимпиаде соревнуются спортсмены категории К44, то есть с повреждениями одной или двух верхних конечностей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155606-kazahstanec-nyshan-omirali-ostanovilsya-v-shage-ot-pedestala-paralimpiady-2024-v-taekvondo/