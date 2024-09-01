Казахстанец Нышан Омирали остановился в шаге от пьедестала Паралимпиады-2024 в таеквондо

Казахстанский таеквондист Нышан Омирали уступил в поединке за бронзовую медаль Паралимпиады-2024, которая проходит в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. После поражения в четвертьфинале он через утешительный раунд пробился в схватку за бронзу.

Соперником Омирали по медальному противостоянию стал иранец Хамед Хагшенас — чемпион мира, действующий победитель Азиатских пара Игр.

Поединок прошел в конкурентной борьбе и завершился поражением казахстанца со счетом 14:16.

Таким образом, 31-летний Омирали на второй Паралимпиаде остался вне пьедестала. На прошлых Играх в Токио он занял седьмое место.

Напомним, в таеквондо на Паралимпиаде соревнуются спортсмены категории К44, то есть с повреждениями одной или двух верхних конечностей.

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