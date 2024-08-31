Казахстанец Нурлан Домбаев уступил в поединке за бронзу на Паралимпиаде-2024

Казахстанский таеквондист Нурлан Домбаев остановился в шаге от пьедестала Паралимпиады-2024, которая проходит в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал в весовой категории до 80 килограммов. В схватку за бронзу он пробился через утешительный раунд. Соперником Домбаева по медальному противостоянию стал Чон-хун Джу из Республики Корея — бронзовый призер прошлой Паралимпиады.

Казахстанец потерпел поражение со счетом 1:7 и не смог впервые попасть на пьедестал Игр. На прошлой Паралимпиаде Домбаев занял пятое место. Также в активе 43-летнего спортсмена два золота чемпионатов мира.

На момент публикации в активе сборной Казахстана остается одна медаль Паралимпиады-2024. Ранее в субботу серебро в пулевой стрельбе выиграл Еркин Габбасов.

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