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Сборная Казахстана по волейболу сидя уступила пятикратному чемпиону на Паралимпиаде-2024

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Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя
Сборная Казахстана по волейболу сидя. Фото: Азиатский паралимпийский комитет

Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя потерпела поражение во второй игре в рамках летних Паралимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником отечественных спортсменов выступили пятикратные чемпионы Паралимпийских игр – сборная Боснии и Герцеговины. Встреча состоялась в рамках второго тура группового этапа.

Напомним, что национальная сборная Казахстана выступает в квартете А, ранее ей удалось одержать разгромную победу над Францией в стартовой игре.

Казахстанцы уступили по ходу пяти периодов с общим счетом 2:3 (24:26, 13:25, 25:14, 25:21, 8:15). Последним соперником нашей сборной выступит команда Египта, матч состоится 2 сентября.

По итогам группового этапа две сильнейшие команды двух квартетов выйдут в полуфиналы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155557-sbornaya-kazahstana-po-voleybolu-sidya-ustupila-pyatikratnomu-chempionu-na-paralimpiade-2024/

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