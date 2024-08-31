Нышан Омирали уступил в четвертьфинале турнира Паралимпиады-2024 по таеквондо

Казахстанский таеквондист Нышан Омирали потерпел поражение в четвертьфинале Паралимпиады-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступает в весовой категории свыше 80 килограммов. В четвертьфинале его соперником был американец Эван Меделл — бронзовый призер прошлой Паралимпиады.
Омирали потерпел поражение со счетом 3:13 и лишился шансов на золото и серебро. Однако через утешительный раунд казахстанец может пробиться в схватку за бронзу. Для этого необходимо победить соперника, проигравшего в другом четвертьфинале.
Напомним, в утешительном раунде в субботу выступит еще один казахстанский пара таеквондист — Нурлан Домбаев.
Пока в активе национальной сборной одна медаль на Паралимпиаде-2024. Серебро в пулевой стрельбе выиграл Еркин Габбасов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155534-nyshan-omirali-ustupil-v-chetvertfinale-turnira-paralimpiady-2024-po-taekvondo/