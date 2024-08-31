Первому призеру Паралимпиады-2024 из Казахстана Еркину Габбасову вручили серебряную медаль

Казахстанскому пара стрелку Еркину Габбасову торжественно вручили серебряную медаль летних Паралимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

Напомним, в субботу казахстанец занял второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки стоя с дистанции 10 метров.

Габбасову вручили паралимпийское серебро и подарили талисман Игр – красную фигурку Фриж. О ее значении для хозяев турнира мы рассказывали в своем Telegram-канале СпортNUR.

Отметим, что медали Олимпиады и Паралимпиады с фронтальной стороны выглядят одинаково, однако имеют различия на обратной части.

На задней стороне олимпийских медалей изображен древнегреческий стадион с богиней Никой посередине, также на ней изображены афинский Акрополь и Эйфелева башня.

На обороте паралимпийской изображена нижняя проекция башни, а также добавлена инклюзивная надпись "Париж 2024" и "Паралимпийские игры" шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих призеров Игр.

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