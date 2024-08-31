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Казахстанский таеквондист Нурлан Домбаев уступил в четвертьфинале Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара таеквондист Нурлан Домбаев
Нурлан Домбаев. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Двукратный чемпион мира казахстанец Нурлан Домбаев уступил в четвертьфинале турнира по таеквондо на Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступает в весовой категории до 80 килограммов. В четвертьфинале его соперником стал иранец Алиреза Бахт — серебряный призер прошлых Азиатских пара Игр.

За основное время оппоненты не выявили сильнейшего. "Золотой балл" заработал Бахт, который одержал победу с итоговым счетом 7:5. Иранец вышел в полуфинал и продолжит борьбу за золото.

Казахстанец выступит в утешительном раунде, где встретится с проигравшим в другом четвертьфинале. При победе в предстоящем поединке Домбаев попадет в схватку за бронзу.

Напомним, пока в активе сборной Казахстана одна медаль на Паралимпиаде-2024. Серебро в пулевой стрельбе выиграл Еркин Габбасов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155530-kazahstanskiy-taekvondist-nurlan-dombaev-paralimpiady-2024/

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