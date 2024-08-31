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Знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева не смогла выйти в финал Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара пулевой стрелок Севда Алиева
Севда Алиева. Фото: Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанка Севда Алиева не попала в число финалисток Паралимпиады-2024 в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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В квалификации спортсменка набрала 546 очков и заняла 13-е место. В финал вышли обладательницы восьми лучших результатов.

Для Алиевой эта дисциплина стала единственной, в которой она квалифицировалась на Паралимпиаду-2024. Спортсменка выступает в категории SH1 для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, способных удерживать оружие без дополнительной опоры.

Напомним, 31-летняя Алиева была знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады-2024 вместе с Бериком Измаганбетовым из национальной команды по волейболу сидя.

Ранее в субботу Еркин Габбасов, также выступающий в пара пулевой стрельбе, выиграл серебро. Его медаль стала первой для сборной Казахстана на Паралимпиаде в Париже.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155521-znamenosec-sbornoy-kazahstana-sevda-alieva-ne-smogla-vyyti-v-final-paralimpiady-2024/

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