Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент МОК официально объявил Олимпийские игры в Париже закрытыми

Опубликовано:

Церемония закрытия Олимпиады-2024
Церемония закрытия Олимпиады-2024. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Том Круз принял участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Церемония открытия прошла на стадионе "Стад де Франс", который вмещает 80 тысяч зрителей.

"Уважаемые олимпийцы, несмотря на всю напряженность в нашем мире, вы приехали сюда в составе 206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев МОК, чтобы Город света засиял еще ярче. Ваши выступления были просто потрясающими. Вы показали нам, на что способно человечество в своем великолепии.
На протяжении всего этого времени вы мирно сосуществовали под одной крышей Олимпийской деревни. Вы заключали друг друга в объятия. Вы уважали друг друга, даже если ваши страны разделены войной и конфликтами. Вы создали культуру мира.
Это вдохновило всех нас и миллиарды людей по всему миру. Благодарю вас за то, что заставили нас мечтать. Спасибо за то, что заставили нас верить в лучший мир для всех нас", — заявил Бах.

Глава МОК подчеркнул, что Олимпийские игры не в силах установить мир, но могут создать соответствующую культуру.

"Миллионы людей праздновали успехи спортсменов на улицах Парижа и по всей Франции. Миллионы зрителей в знаковых местах создавали невероятную атмосферу. Более половины населения мира разделило этот потрясающий праздник единства человечества во всем его разнообразии.
Олимпийские игры в Париже-2024 были праздником для атлетов и спорта на высшем уровне. Это первые Олимпийские игры, полностью проведенные в рамках наших реформ олимпийской повестки: более молодые, более урбанизированные, более инклюзивные, более устойчивые. Первые Олимпийские игры с полным гендерным паритетом. Осмелюсь сказать, что это были СЕНАсационные (отсылка к реке Сене — прим. ред.) Олимпийские игры от начала до конца. Олимпиада в Париже стала первыми Играми новой эры", — сказал Бах и поблагодарил Францию, оргкомитет, олимпийское сообщество и волонтеров.

Вскоре этих слов огонь Олимпийских игр был потушен, и глава МОК официально объявил их закрытыми. Также он призвал молодежь всего мира собраться через четыре года на следующей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе (США).

Ранее Бах анонсировал, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147521-prezident-mok-tomas-bah-oficialno-obyavil-olimpiyskie-igry-v-parizhe-zakrytymi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie