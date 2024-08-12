Президент МОК официально объявил Олимпийские игры в Париже закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Церемония открытия прошла на стадионе "Стад де Франс", который вмещает 80 тысяч зрителей.

"Уважаемые олимпийцы, несмотря на всю напряженность в нашем мире, вы приехали сюда в составе 206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев МОК, чтобы Город света засиял еще ярче. Ваши выступления были просто потрясающими. Вы показали нам, на что способно человечество в своем великолепии.

На протяжении всего этого времени вы мирно сосуществовали под одной крышей Олимпийской деревни. Вы заключали друг друга в объятия. Вы уважали друг друга, даже если ваши страны разделены войной и конфликтами. Вы создали культуру мира.

Это вдохновило всех нас и миллиарды людей по всему миру. Благодарю вас за то, что заставили нас мечтать. Спасибо за то, что заставили нас верить в лучший мир для всех нас", — заявил Бах.

Глава МОК подчеркнул, что Олимпийские игры не в силах установить мир, но могут создать соответствующую культуру.

"Миллионы людей праздновали успехи спортсменов на улицах Парижа и по всей Франции. Миллионы зрителей в знаковых местах создавали невероятную атмосферу. Более половины населения мира разделило этот потрясающий праздник единства человечества во всем его разнообразии.

Олимпийские игры в Париже-2024 были праздником для атлетов и спорта на высшем уровне. Это первые Олимпийские игры, полностью проведенные в рамках наших реформ олимпийской повестки: более молодые, более урбанизированные, более инклюзивные, более устойчивые. Первые Олимпийские игры с полным гендерным паритетом. Осмелюсь сказать, что это были СЕНАсационные (отсылка к реке Сене — прим. ред.) Олимпийские игры от начала до конца. Олимпиада в Париже стала первыми Играми новой эры", — сказал Бах и поблагодарил Францию, оргкомитет, олимпийское сообщество и волонтеров.

Вскоре этих слов огонь Олимпийских игр был потушен, и глава МОК официально объявил их закрытыми. Также он призвал молодежь всего мира собраться через четыре года на следующей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе (США).

Ранее Бах анонсировал, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 году.

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