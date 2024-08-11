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США выиграли медальный зачет Олимпиады-2024

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Американские легкоатлетки на Олимпиаде-2024
Американские легкоатлетки. Фото: Michael Steele/Getty Images

Сборная Соединенных Штатов Америки заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательную программу Игр закрыл финал в женском баскетбольном турнире. Сборная США со счетом 67:66 обыграла француженок и принесла стране 40-е золото Олимпиады-2024. Столько же наград высшей пробы в активе Китая.

Второй критерий при ранжировании национальных сборных — количество серебряных медалей. По этому показателю сборная США опередила китайцев — 44 против 27. Кроме того, на счету американцев наибольшее суммарное число наград — 126.

Топ-15 медального зачета Олимпиады-2024
Топ-15 медального зачета Олимпиады-2024. Фото: Официальный сайт МОК

Таким образом, именно сборная США выиграла общий зачет в Париже-2024. Американцы добились данного достижения на четвертой подряд летней Олимпиаде. Последний раз другая команда первенствовала в общем зачете в Пекине-2008 — это был Китай.

Напомним, сборная Казахстана с одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями заняла 43-е место в рейтинге.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147524-ssha-vyigrali-medalnyy-zachet-olimpiady-2024/

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