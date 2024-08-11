Гимнастка Таниева и таеквондист Толеугали понесут флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады-2024

На церемонии закрытия Олимпиады в Париже знаменосцами Казахстана станут представительница художественной гимнастики Эльжана Таниева и таеквондист Батырхан Толеугали, передает корреспондент NUR.KZ.
Знаменосцы Казахстана сделают почетный круг на легендарном стадионе "Стад де Франс" вместе с другими атлетами, которые посетят церемонию открытия.
18-летняя Таниева является трехкратной чемпионкой Азии по художественной гимнастике. На своей дебютной Олимпиаде в Париже она заняла 13-е место.
Толеугали — самый молодой спортсмен сборной Казахстана на Играх-2024. За день до официального открытия соревнований ему исполнилось 18 лет. На своей дебютной Олимпиаде таеквондист остановился на стадии первого круга.
Напомним, в итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 43-м месте с одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147529-gimnastka-tanieva-i-taekvondist-toleugali-ponesut-flag-kazahstana-na-ceremonii-zakrytiya-olimpiady-2024/