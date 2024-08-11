Церемония закрытия Олимпиады-2024: время начала и трансляция

Вскоре после заключительных соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже состоится церемония закрытия, которая станет последним мероприятием в рамках Игр, передает корреспондент NUR.KZ.

Завершающим спортивным стартом будет финал женского баскетбольного турнира между сборными Франции и США. Он начнется в 18:30 по казахстанскому времени.

Церемония закрытия под названием Records ("Рекорды") пройдет на стадионе "Стад де Франс", который рассчитан на 80 тысяч зрителей и принимал олимпийские соревнования по легкой атлетике.

Мероприятие стартует в полночь с 11 на 12 августа по казахстанскому времени и ориентировочно продлится два часа.

В рамках закрытия, например, состоятся награждение медалистов в марафоне, шествие спортсменов, спуск олимпийского флага и передача его хозяину следующих летних Игр (Лос-Анджелес-2028).

В Казахстане прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел арна". Заявляется, что эфиры начнутся в 23:15 по времени Астаны.

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