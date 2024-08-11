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Разгромом завершился финал женского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Женская сборная Италии по волейболу на Олимпиаде-2024
Женская сборная Италии по волейболу. Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Женская сборная Италии одержала победу над командой США в финальном матче Олимпиады-2024 и впервые взяла золото турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая игра прошла на арене "Париж-Юг". Итальянки одержали победу за минимальные три сета со счетом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Чемпионки выиграли все шесть матчей на Олимпиаде-2024. За эти встречи они уступили соперницам лишь один сет.

Женская сборная Италии по волейболу впервые попала на олимпийский пьедестал. Американки в четвертый раз стали серебряными призерами, также в их активе одно золото (прошлых Игр в Токио) и две бронзы.

Третье место на Олимпиаде-2024 заняла сборная Бразилии. В матче за бронзу она со счетом 3:1 обыграла команду Турции.

Напомним, чемпионом мужского олимпийского турнира по волейболу второй раз подряд стала сборная Франции.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147487-razgromom-zavershilsya-final-zhenskogo-voleybolnogo-turnira-na-olimpiade-2024/

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