Разгромом завершился финал женского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024

Женская сборная Италии одержала победу над командой США в финальном матче Олимпиады-2024 и впервые взяла золото турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая игра прошла на арене "Париж-Юг". Итальянки одержали победу за минимальные три сета со счетом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Чемпионки выиграли все шесть матчей на Олимпиаде-2024. За эти встречи они уступили соперницам лишь один сет.

Женская сборная Италии по волейболу впервые попала на олимпийский пьедестал. Американки в четвертый раз стали серебряными призерами, также в их активе одно золото (прошлых Игр в Токио) и две бронзы.

Третье место на Олимпиаде-2024 заняла сборная Бразилии. В матче за бронзу она со счетом 3:1 обыграла команду Турции.

Напомним, чемпионом мужского олимпийского турнира по волейболу второй раз подряд стала сборная Франции.

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