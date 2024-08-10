Сборная Франции по волейболу выиграла вторую подряд Олимпиаду

Мужская сборная Франции по волейболу одержала победу в финале домашней Олимпиады-2024 в Париже и защитила чемпионский титул, передает корреспондент NUR.KZ

Вторым участником решающего матча стала команда Польши. Хозяева Игр-2024 одержали победу за минимальные три сета со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

Мужская сборная Франции по волейболу стала двукратным олимпийским чемпионом. Прошлый титул она выиграла в Токио-2020. Поляки попали на пьедестал впервые с 1976 года, когда они взяли золото в Монреале.

Бронзу Олимпиады-2024 выиграла сборная США. В матче за третье место американцы одержали победу над командой Италии со счетом 3:0 (25:23, 30:28, 26:24).

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