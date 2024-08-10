Казахстанец Амир Закиров выбыл в четвертьфинале первого олимпийского турнира по брейкингу

Казахстанский би-бой AMIR (Амир Закиров) потерпел разгромное поражение в четвертьфинале летних Игр-2024 в Париже и выбыл из борьбы за медали, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Казахстанский велогонщик Андрей Чугай не попал в четвертьфинал Олимпиады-2024

Первый в истории мужской олимпийский турнир по брейкингу проходит в субботу. В нем стартовали 16 би-боев.

Закиров на групповой стадии выиграл два баттла и занял второе место, что позволило ему выступить в четвертьфинале. Путевку в топ-4 казахстанец оспаривал с американцем VICTOR (Виктор Монтальво).

Трехраундовый баттл завершился разгромной победой представителя США со счетом 3:0 (24-3 по голосам). Таким образом, Закиров прекратил выступление на Олимпиаде-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.