Казахстанец Амир Закиров выбыл в четвертьфинале первого олимпийского турнира по брейкингу

Казахстанский би-бой AMIR (Амир Закиров) потерпел разгромное поражение в четвертьфинале летних Игр-2024 в Париже и выбыл из борьбы за медали, передает корреспондент NUR.KZ.
Первый в истории мужской олимпийский турнир по брейкингу проходит в субботу. В нем стартовали 16 би-боев.
Закиров на групповой стадии выиграл два баттла и занял второе место, что позволило ему выступить в четвертьфинале. Путевку в топ-4 казахстанец оспаривал с американцем VICTOR (Виктор Монтальво).
Трехраундовый баттл завершился разгромной победой представителя США со счетом 3:0 (24-3 по голосам). Таким образом, Закиров прекратил выступление на Олимпиаде-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147331-kazahstanec-amir-zakirov-vybyl-v-chetvertfinale-pervogo-olimpiyskogo-turnira-po-breykingu/