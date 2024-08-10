Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали с победы стартовал на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца на стадии 1/8 финала в весовой категории до 97 килограммов был двукратный чемпион Африки представитель Египта Мостафа Элдерс.

В первой половине встречи казахстанский спортсмен применил результативную атаку и сразу же заработал за нее 2 балла. Затем оппонент смог сравнять счет, но Ергали не дал ему возможности получить преимущество и сам вышел вперед.

Вторая половина встречи началась с полным доминированием казахстанского "вольника". Итоговый счет - 6:2 в пользу Ергали. Таким образом, четырехкратный призер чемпионата Азии вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024.

Элдерс сможет побороться в утешительном раунде за бронзовую медаль, если Ергали выйдет в финал.

Напомним, другие представители вольного стиля из Казахстана Азамат Даулетбеков, Мейрамбек Картбай и Юсуп Батырмурзаев не смогли пробиться дальше первого круга.

Что касается борцов греко-римского стиля, то казахстанский классик Демеу Жадраев принес стране серебряную медаль в весовой категории до 77 килограммов.

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