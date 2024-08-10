Казахстанский борец досрочно уступил действующему чемпиону мира в четвертьфинале Олимпиады-2024

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали потерпел поражение в четвертьфинале Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником спортсмена на этой стадии был Ахмед Тажудинов — действующий победитель чемпионатов мира и Азии, а также Азиатских игр, который ранее представлял Россию, а с 2022 года выступает за Бахрейн.
Схватка завершилась досрочно. На последней минуте Тажудинов добился необходимого для победы преимущества. Итоговый счет — 14:2 в пользу бахрейнца.
Ергали сохраняет шанс побороться за бронзу через утешительный раунд. Это станет возможным, если Тажудинов дойдет до финала.
Напомним, казахстанец успел одержать одну победу на Олимпиаде-2024. В 1/8 финала четырехкратный призер чемпионата Азии одолел египтянина Мостафу Элдерса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147262-kazahstanskiy-borec-ustupil-deystvuyushchemu-chempionu-mira-v-chetvertfinale-olimpiady-2024/