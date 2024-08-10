Сборная Норвегии по гандболу выиграла золото и повторила рекорд на Олимпиаде-2024

Женская сборная Норвегии по гандболу одержала победу в финале летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и в третий раз взяло золото турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

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Другим участником решающего матча стала команда Франции. Хозяйки нынешней Олимпиады выступали в ранге действующих чемпионок после золота Токио-2020.

Финал завершился со счетом 29:21 в пользу сборной Норвегии (15:15 после первого тайма). Скандинавская команда в третий раз взяла золото Олимпиады и догнала по данному показателю Данию. Это самые титулованные женские гандбольные сборные в истории Игр.

Именно датчанки стали бронзовыми медалистками Парижа-2024. В матче за третье место они одержали победу над сборной Швеции со счетом 30:25.

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