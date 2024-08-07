Казахстанец занял последнее место в спринте на велотреке на Олимпиаде-2024

Единственный представитель Казахстана на Олимпиаде-2024 в велоспорте на треке Андрей Чугай неудачно выступил в квалификации спринта, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду на предварительной стадии в этой дисциплине стартовали 30 спортсменов. Обладатели 24 лучших результатов в квалификации получили путевки в 1/32 финала.

Чугай преодолел дистанцию за 10,047 секунды и занял последнее место. Он единственным не смог "выехать" из 10 секунд. Казахстанец завершил выступление на Олимпиаде-2024 в спринте, но ему еще предстоит стартовать в дисциплине "кейрин".

Добавим, что лучший результат в квалификации показал нидерландец Харри Лаврейсен. Он преодолел дистанцию за 9,088 секунды и установил новый мировой рекорд, превзойдя предыдущее достижение на 0,012 секунды.

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