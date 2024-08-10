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Казахстанец показал историческое выступление на Олимпиаде-2024 (видео)

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Қазақстандық брейкдансер Әмір Зәкіров
Қазақстандық брейкдансер Әмір Зәкіров. Фото: Elsa/Getty Images

Казахстанский би-бой AMIR (Амир Закиров) стал первым представителем республики, который выступил в брейкинге на Олимпиаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вид спорта дебютировал в программе Игр в Париже-2024. На следующей Олимпиаде-2028 брейкинг не будет представлен.

Закиров стал одним из 16 би-боев, которые выступили на историческом турнире. В первом туре группового этапа казахстанец проиграл нидерландцу MENNO (Менно ван Горп) со счетом 0:2 по раундам (1:17 по голосам).

Всего на первой стадии би-бои проводят по три баттла в своей группе. Два сильнейших спортсмена из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147293-kazahstanec-pokazal-istoricheskoe-vystuplenie-na-olimpiade-2024-video/

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