Казахстанец показал историческое выступление на Олимпиаде-2024 (видео)

Казахстанский би-бой AMIR (Амир Закиров) стал первым представителем республики, который выступил в брейкинге на Олимпиаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вид спорта дебютировал в программе Игр в Париже-2024. На следующей Олимпиаде-2028 брейкинг не будет представлен.

Закиров стал одним из 16 би-боев, которые выступили на историческом турнире. В первом туре группового этапа казахстанец проиграл нидерландцу MENNO (Менно ван Горп) со счетом 0:2 по раундам (1:17 по голосам).

Всего на первой стадии би-бои проводят по три баттла в своей группе. Два сильнейших спортсмена из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф.

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