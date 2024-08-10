Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 10 августа

В предпоследний день летней Олимпиады в Париже примут участие четыре спортсмена из Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений атлетов по времени Астаны.

12:30. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфиналы (ж)

Елена Потапенко.

14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)

Алишер Ергали — Мостафа Элдерс (Египет). До 97 кг.

19:35. Брейкинг. Групповой этап (м)

AMIR (Амир Закиров). Выступление за бронзу стартует в 00:19, баттл за золото пройдет в 00:29.

20:19. Трековые велогонки. Кейрин, первый раунд (м)

Андрей Чугай.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

11:00. Легкая атлетика. Марафон, финал (м)

12:00. Гольф. Личный зачет, раунд 4 (ж)

13:00. Гандбол. Матч за бронзу (ж)

13:00. Настольный теннис. Матч за бронзу, командный разряд (ж)

13:35. Водное поло. Матч за бронзу (ж)

14:00. Баскетбол. Матч за бронзу (м)

14:30. Тяжелая атлетика. 102кг (м)

15:35. Спортивное скалолазание. Трудность, финал (ж)

15:40. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 500м, финалы (ж)

16:00. Волейбол. Финал (м)

16:10. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 1000м, финалы (м)

16:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, финалы (ж)

17:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал

18:00. Гандбол. Финал (ж)

18:00. Настольный теннис. Финал, командный разряд (ж)

18:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, финал (м)

18:35. Водное поло. Финал (ж)

19:00. Тяжелая атлетика. 81кг (ж)

20:00. Футбол. Финал (ж)

20:15. Волейбол. Матч за бронзу (ж)

20:30. Современное пятиборье. Личный зачет, финал (м)

20:59. Трековые велогонки. Мэдисон, финал (м)

21:15. Вольная борьба. Финалы (м/ж)

22:00. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, финал (м)

22:15. Легкая атлетика. 800м, финал (м)

22:30. Легкая атлетика. Метание копья, финал (ж)

22:30. Синхронное плавание. Дуэты, произвольная программа

22:35. Легкая атлетика. 100м с/б, финал (ж)

22:50. Легкая атлетика. 5000м, финал (м)

23:15. Легкая атлетика. 1500м, финал (ж)

23:19. Тхэквондо. Поединки за бронзу, свыше 80кг (м)

23:30. Тяжелая атлетика. Свыше 102кг (м)

23:34. Тхэквондо. Поединки за бронзу, свыше 67кг (ж)

00:00. Легкая атлетика. Эстафета 4х400м, финал (м)

00:00. Пляжный волейбол. Матч за бронзу (м)

00:14. Легкая атлетика. Эстафета 4х400м, финал (ж)

00:19. Тхэквондо. Финал, свыше 80кг (м)

00:30. Баскетбол. Финал (м)

00:30. Бокс. Финал, до 57кг (ж)

00:37. Тхэквондо. Финал, свыше 67кг (ж)

00:47. Бокс. Финал, до 57кг (м)

01:30. Пляжный волейбол. Финал (м)

01:34. Бокс. Финал, до 75кг (ж)

01:51. Бокс. Финал, свыше 92кг (м).

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