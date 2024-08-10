Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 10 августа

Опубликовано:

Алишер Ергали
Алишер Ергали. Фото: olympic.kz

В предпоследний день летней Олимпиады в Париже примут участие четыре спортсмена из Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений атлетов по времени Астаны.

12:30. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфиналы (ж)

Елена Потапенко.

14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)

Алишер Ергали — Мостафа Элдерс (Египет). До 97 кг.

19:35. Брейкинг. Групповой этап (м)

AMIR (Амир Закиров). Выступление за бронзу стартует в 00:19, баттл за золото пройдет в 00:29.

20:19. Трековые велогонки. Кейрин, первый раунд (м)

Андрей Чугай.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

11:00. Легкая атлетика. Марафон, финал (м)

12:00. Гольф. Личный зачет, раунд 4 (ж)

13:00. Гандбол. Матч за бронзу (ж)

13:00. Настольный теннис. Матч за бронзу, командный разряд (ж)

13:35. Водное поло. Матч за бронзу (ж)

14:00. Баскетбол. Матч за бронзу (м)

14:30. Тяжелая атлетика. 102кг (м)

15:35. Спортивное скалолазание. Трудность, финал (ж)

15:40. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 500м, финалы (ж)

16:00. Волейбол. Финал (м)

16:10. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 1000м, финалы (м)

16:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, финалы (ж)

17:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал

18:00. Гандбол. Финал (ж)

18:00. Настольный теннис. Финал, командный разряд (ж)

18:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, финал (м)

18:35. Водное поло. Финал (ж)

19:00. Тяжелая атлетика. 81кг (ж)

20:00. Футбол. Финал (ж)

20:15. Волейбол. Матч за бронзу (ж)

20:30. Современное пятиборье. Личный зачет, финал (м)

20:59. Трековые велогонки. Мэдисон, финал (м)

21:15. Вольная борьба. Финалы (м/ж)

22:00. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, финал (м)

22:15. Легкая атлетика. 800м, финал (м)

22:30. Легкая атлетика. Метание копья, финал (ж)

22:30. Синхронное плавание. Дуэты, произвольная программа

22:35. Легкая атлетика. 100м с/б, финал (ж)

22:50. Легкая атлетика. 5000м, финал (м)

23:15. Легкая атлетика. 1500м, финал (ж)

23:19. Тхэквондо. Поединки за бронзу, свыше 80кг (м)

23:30. Тяжелая атлетика. Свыше 102кг (м)

23:34. Тхэквондо. Поединки за бронзу, свыше 67кг (ж)

00:00. Легкая атлетика. Эстафета 4х400м, финал (м)

00:00. Пляжный волейбол. Матч за бронзу (м)

00:14. Легкая атлетика. Эстафета 4х400м, финал (ж)

00:19. Тхэквондо. Финал, свыше 80кг (м)

00:30. Баскетбол. Финал (м)

00:30. Бокс. Финал, до 57кг (ж)

00:37. Тхэквондо. Финал, свыше 67кг (ж)

00:47. Бокс. Финал, до 57кг (м)

01:30. Пляжный волейбол. Финал (м)

01:34. Бокс. Финал, до 75кг (ж)

01:51. Бокс. Финал, свыше 92кг (м).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147160-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-10-avgusta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie