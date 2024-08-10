Казахстанка Елена Потапенко не смогла выйти в финал современного пятиборья на Олимпиаде-2024

Представительница женской команды Казахстана по современному пятиборью Елена Потапенко приняла участие в полуфинале А летних Олимпийских игр-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В личном зачете верховой езды казахстанка расположилась на 14-м месте, набрав 279 баллов.

Далее она выступила в бонус-раунде фехтования, где она потерпела поражение в первой же дуэли, набрав 200 очков спортсменка расположилась на 16-й позиции в данной дисциплине.

В плавании на 200 метров вольным стилем Елена дошла до финиша третьей в первом заплыве (девятое место в общем зачете) с результатом в две минуты и 16 секунд, и принесла в свой актив еще 277 баллов.

Заключительной частью многоборья стали соревнования по лазер-рану. Елена Потапенко заняла 16-е место и получила 545 очков.

Таким образом, казахстанская атлетка набрала 1301 очко в общем зачете полуфинала А и заняла 15-е место на этой стадии и не представит страну в финале.

За медали будут бороться спортсменки, занявшие места в топ-9 из каждого полуфинала.

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