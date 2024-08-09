Гимнастка выступила под песню Димаша Кудайбергена и выиграла медаль Олимпиады-2024

Болгарка Боряна Калейн выступила на Олимпиаде-2024 под песню Димаша Кудайбергена и стала серебряным призером в художественной гимнастике, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу прошел розыгрыш медалей в личном многоборье. Казахстанка Эльжана Таниева не участвовала в финале, так как не вошла в топ-10 по итогам квалификации.

В борьбе за награды гимнастки вновь выступали с четырьмя предметами — обручем, мячом, булавами и лентой. Баллы за все программы суммировались в итоговую таблицу.

Калейн выступала с булавами под фрагмент песни "SOS d'un terrien en détresse" на французском языке в исполнении Димаша Кудайбергена. Именно эта композиция принесла народному артисту Казахстана мировую славу.

Болгарка за программу под вокал Кудайбергена получила 34,550 балла. Общая сумма в 140,600 балла позволила ей занять второе место и выиграть серебро. Выше Калейн расположилась только немка Дарья Варфоломеев (142,850). Бронзовой медалисткой стала итальянка София Раффаэли (136,300).

Ниже опубликовано видео выступления Калейн с булавами в квалификации Олимпиады-2024.

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