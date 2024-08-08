Эльжана Таниева не попала в финал Олимпиады-2024 в художественной гимнастике

Трехкратная чемпионка Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева не попала в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг состоялась квалификация в этой дисциплине. В ней стартовали 24 спортсменки, обладательницы десяти лучших результатов получили путевки в финал.

Таниева после выступлений с обручем и мячом шла на 14-й позиции. Во второй части квалификации гимнастки показали программы с булавами и лентой. Итоговое расположение в таблице определялось суммой за четыре вида.

За выступление с булавами Таниева получила 32,300 балла. Казахстанская сторона в лице главного тренера национальной команды Алии Юсуповой подала протест, но его отклонили и оставили оценку в силе. Программа с лентой принесла Таниевой 31,450 балла.

Суммарный балл гимнастки за четыре вида — 126,600. Эта оценка не позволила трехкратной чемпионке Азии попасть в топ-10 и квалифицироваться в финал.

Таниева завершила выступление на своей дебютной Олимпиаде на 13-й позиции. В программу соревнований по художественной гимнастике на Играх включены только личное и командное многоборье.

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