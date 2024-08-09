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Казахстанский борец Батырмурзаев уступил Барану на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Юсуп Батырмурзаев
Юсуп Батырмурзаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Чемпион Азии по вольной борьбе казахстанец Юсуп Батырмурзаев потерпел поражение на старте летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена по 1/8 финала в весовой категории до 125 килограммов был поляк Роберт Баран — четырехкратный призер чемпионата Европы.

Развязка в конкурентной схватке наступила на последней минуте, когда оппонент Батырмурзаева набрал три очка. В итоге Баран одержал победу со счетом 4:1.

Если поляк дойдет до финала, то казахстанец получит шанс побороться за бронзу через утешительный раунд.

Для 28-летнего Батырмурзаева Олимпиада в Париже — вторая в карьере. В Токио-2020 казахстанский борец не смог попасть на пьедестал.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146930-kazahstanskiy-borec-batyrmurzaev-ustupil-baranu-na-olimpiade-2024/

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