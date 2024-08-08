Казахстанские каноисты Емельянов и Хайдаров заняли третье место в финале В на Олимпиаде-2024

Казахстанцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров стали третьими в утешительном финале В в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.
В четверг в этой дисциплине прошел розыгрыш медалей. Емельянов и Хайдаров не попали в главный финал и стартовали в утешительном.
Из пяти дуэтов в своем последнем заезде на Олимпиаде казахстанцы финишировали третьими. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 46,75 секунды. Таким образом, они заняли итоговое 11-е место на Играх-2024.
Золото в этой дисциплине взяли китайцы Хао Лю и Боуэн Джи. Серебряными призерами стали итальянцы Габриэле Казадеи и Карло Таккини, бронзовыми — испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146561-kazahstanskie-kanoisty-emelyanov-i-haydarov-zanyali-trete-mesto-v-finale-v-na-olimpiade-2024/