"После ошибки надежды уже не было": гимнастка Эльжана Таниева – о выступлении на ОИ-2024

Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх – 2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НОК РК.

В четверг казахстанка выступила в квалификации, заняв 13-е место в общем зачете. Этого результата оказалось недостаточно, в финальную часть соревнований вышли атлетки, занявшие места в топ-10.

"В своем выступлении я допустила некие ошибки. Было волнительно. Под конец уже свыклась, очень понравилось выступать. Очень много эмоций.

В финал проходили десять гимнасток. Чтобы попасть в их число, необходимо всю программу выполнить без ошибок. К сожалению, у меня это не получилось. В упражнении с мячом допустила грубую ошибку. После этого надежды на финал уже не было. Тренер сказала выступать в удовольствие, с гордостью представить страну.

Огромное спасибо моим родителям за их поддержку. Без этого у меня ничего бы не получилось. Всей семье спасибо. Очень рада, что смогла осуществить мечту своей бабушки, папы, мамы.

Мы хорошо поработали перед Олимпиадой. Сделали усложнение программы, поработали над артистикой, исполнением. Это был невероятный опыт. Очень много эмоций. Нет слов у меня", - сказала спортсменка.

Таниева выступила в четырех дисциплинах индивидуального многоборья по художественной гимнастике и суммарно набрала 126,600 балла.

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