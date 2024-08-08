Разгромом со счетом 6:0 завершился матч за бронзу футбольного турнира на Олимпиаде-2024

В четверг состоялся матч за третье место в рамках мужского футбольного турнира на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже с участием команд Марокко и Египта, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча завершилась разгромом египтян со счетом 6:0.

Счет в матче открыл воспитанник "Барселоны" Абде Эззалзули, забивший первый гол на 23-й минуте. Далее отличился вингер сборной Марокко Суфиан Рахими (26-я минута). Билаль Эль-Ханнус довел счет до разгромного, реализовав момент на 51-й минуте. На 64-й Рахими оформил дубль, а последние два гола забили защитники команды Акрам Накаш (73) и Ашраф Хакими (87).

Таким образом, марокканская футбольная команда впервые попала на пьедестал Олимпиады. Бронзовые медали в футболе стали второй наградой страны на Играх в Париже.

Напомним, что за золотые медали хозяева турнира французы поборются с испанцами.

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