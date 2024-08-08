Разгромом со счетом 6:0 завершился матч за бронзу футбольного турнира на Олимпиаде-2024

В четверг состоялся матч за третье место в рамках мужского футбольного турнира на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже с участием команд Марокко и Египта, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Встреча завершилась разгромом египтян со счетом 6:0.
Счет в матче открыл воспитанник "Барселоны" Абде Эззалзули, забивший первый гол на 23-й минуте. Далее отличился вингер сборной Марокко Суфиан Рахими (26-я минута). Билаль Эль-Ханнус довел счет до разгромного, реализовав момент на 51-й минуте. На 64-й Рахими оформил дубль, а последние два гола забили защитники команды Акрам Накаш (73) и Ашраф Хакими (87).
Таким образом, марокканская футбольная команда впервые попала на пьедестал Олимпиады. Бронзовые медали в футболе стали второй наградой страны на Играх в Париже.
Напомним, что за золотые медали хозяева турнира французы поборются с испанцами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2146585-sbornaya-marokko-po-futbolu-razgromila-egipet-i-stala-bronzovym-prizerom-olimpiady-v-parizhe/