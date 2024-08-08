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Казахстанский борец Азамат Даулетбеков драматично потерял шанс на бронзу Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Азамат Даулетбеков
Азамат Даулетбеков. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Трехкратный чемпион Азии по вольной борьбе казахстанец Азамат Даулетбеков не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен выступал в весовой категории до 86 килограммов. На Играх-2024 он потерпел поражение в первой схватке, уступив на стадии 1/8 финала американцу Аарону Бруксу.

Даулетбеков мог побороться за бронзу через утешительный раунд, если бы его обидчик дошел до финала. Однако Брукс остановился в шаге от решающей схватки.

В полуфинале американец имел преимущество в три балла над азербайджанцем Магомедом Рамазановым, но потерпел поражение со счетом 3:4, пропустив результативную атаку на последних секундах.

Таким образом, Брукс поборется за бронзу с победителем утешительного раунда, а Даулетбеков окончательно завершил выступление на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146584-kazahstanskiy-borec-azamat-dauletbekov-dramatichno-poteryal-shans-na-bronzu-olimpiady-2024/

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