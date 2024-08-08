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Казахстанка Елена Потапенко выступила в квалификации пятиборья на Олимпиаде-2024

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Казахстанская пятиборка Елена Потапенко
Елена Потапенко. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представительница женской команды Казахстана по пятиборью Елена Потапенко выступила в рамках первого дня соревнований на летних Олимпийских играх – 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Женские соревнования по пятиборью стартовали с квалификационного раунда в фехтовании. Напомним, что ранее сегодня предпоследнее место на этой стадии занял атлет мужской сборной Казахстана Георгий Борода-Дудочкин.

Сама Потапенко одержала победу в 15 дуэлях. Согласно регламенту, 35 спортсменок, принимающих участие в пятиборье на Олимпиаде в Париже, провели поочередные поединки друг с другом. Таким образом, казахстанка заняла 27-е место, набрав 200 очков на этой стадии.

В следующей части спортсменкам предстоят полуфинальные противостояния в верховой езде, бонус-раунд фехтования, заплыв на 200 метров вольным стилем и лазер-ран.

1/2 финала современного пятиборья с участием Потапенко начнется 10 августа в 12:30 по казахстанскому времени.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146578-kazahstanka-elena-potapenko-vystupila-v-kvalifikacii-pyatiborya-na-olimpiade-2024/

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