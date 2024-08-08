Трехкратный чемпион Азии по вольной борьбе Азамат Даулетбеков уступил на старте Олимпиады-2024

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков потерпел поражение в первой схватке на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
В 1/8 финала весовой категории до 86 килограммов соперником спортсмена был американец Аарон Брукс — чемпион мира среди молодежи, победивший в национальном отборочном турнире действующего олимпийского чемпиона Дэвида Тейлора.
В первом раунде представитель США был сильнее со счетом 2:1. Во второй половине схватки борцы набрали по два очка, поэтому Брукс сохранил преимущество. Итоговый счет — 4:3 в пользу американца, который пробился в четвертьфинал.
Даулетбеков сохраняет теоретические шансы на бронзу. Он получит путевку в утешительный раунд, если Брукс дойдет до финала.
Напомним, казахстанец — бронзовый призер двух последних чемпионатов мира, трехкратный чемпион Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146347-trehkratnyy-chempion-azii-po-volnoy-borbe-azamat-dauletbekov-ustupil-na-starte-olimpiady-2024/