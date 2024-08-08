Трехкратная чемпионка Азии по художественной гимнастике Эльжана Таниева стартовала на Олимпиаде-2024

Лидер сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева начала выступление в квалификации Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг 24 спортсменки проходят отборочный этап в личном многоборье. По итогам квалификации борьбу за медали продолжат обладательницы десяти лучших результатов.

В первой части предварительной стадии гимнастки выступали с обручем и мячом. Таниева заняла промежуточное 14-е место.

За программу с обручем казахстанка получила 30,850 балла. При выступлении с мячом она допустила потерю предмета и набрала 32,000 балла. Суммарная промежуточная оценка трехкратной чемпионки Азии — 62,850. От десятой позиции Таниева отстает на 3,200 балла.

Вторая часть квалификации стартует в 18:00 по казахстанскому времени. Гимнастки выступят с булавами и лентой. Медали на Олимпиаде-2024 в этом виде спорта разыгрываются только в личном и командном многоборье.

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