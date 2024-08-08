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Борец Мейрамбек Картбай лишился шансов на бронзу Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Мейрамбек Картбай (слева)
Мейрамбек Картбай (слева). Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский борец вольного стиля Мейрамбек Картбай не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024 в весовой категории до 57 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее бронзовый призер чемпионата Азии уступил в первой же схватке кыргызстанцу Бекзату Алмазу уулу. При этом Картбай сохранял шанс попасть в утешительный раунд и бороться за бронзу в случае выхода его обидчика в финал.

Однако Алмаз уулу на следующей стадии потерпел поражение со счетом 2:12 от американца Спенсера Ли — действующего победителя Панамериканского чемпионата.

Таким образом, Картбай окончательно завершил выступление на дебютной для себя Олимпиаде. Шанс на участие в утешительном раунде сохраняет другой казахстанский "вольник" Азамат Даулетбеков, чей обидчик американец Аарон Брукс дошел уже до полуфинала.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146446-borec-meyrambek-kartbay-lishilsya-shansov-na-bronzu-olimpiady-2024/

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