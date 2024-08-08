Казахстанец Мейрамбек Картбай уступил кыргызстанскому борцу на старте Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Мейрамбек Картбай проиграл в первой схватке на Олимпиаде в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца на стадии 1/8 финала в схватке в весовой категории до 57 килограммов был представитель Кыргызстана Бекзат Алмаз уулу - двукратный бронзовый призер молодежного чемпионата мира.

Картбай начал поединок активно и быстро получил один балл. Но во втором периоде соперник провел результативные атаки, и судьи отдали ему сразу четыре очка. Итоговый счет поединка - 1:4, поражение казахстанца.

Таким образом, дальше прошел кыргызстанский борец. Если он пробьется в финал Олимпиады, то у Картбая будет возможность выступить в утешительных поединках и бороться за бронзовую медалью

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