Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов выбыл в четвертьфинале Олимпиады-2024

Казахстанец Амир Маймуратов не смог пробиться в полуфинал спортивного скалолазания на скорость на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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В четверг прошли решающие стадии плей-офф в этой дисциплине. В четвертьфинале соперником Маймуратова стал иранец Реза Алипур — чемпион мира, двукратный победитель Азиатских игр.

У спортсменов была одна попытка в очном противостоянии. Быстрее на вертикальную стену высотой 15 метров забрался Алипур — 5,57 против 6,14 секунды. Маймуратов допустил ошибку в начале гонки.

Таким образом, 29-летний казахстанец выбыл из борьбы за медали. Олимпиада-2024 стала для него дебютной в карьере.

Напомним, в квалификации Маймуратов показал второй результат и установил олимпийский рекорд (4,89), который превзошли через несколько минут. Однако это достижение остается лучшим в истории казахстанского скалолазания.

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