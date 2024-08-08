Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов выбыл в четвертьфинале Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов
Амир Маймуратов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец Амир Маймуратов не смог пробиться в полуфинал спортивного скалолазания на скорость на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Трехкратная чемпионка Азии по художественной гимнастике Эльжана Таниева стартовала на Олимпиаде-2024

В четверг прошли решающие стадии плей-офф в этой дисциплине. В четвертьфинале соперником Маймуратова стал иранец Реза Алипур — чемпион мира, двукратный победитель Азиатских игр.

У спортсменов была одна попытка в очном противостоянии. Быстрее на вертикальную стену высотой 15 метров забрался Алипур — 5,57 против 6,14 секунды. Маймуратов допустил ошибку в начале гонки.

Таким образом, 29-летний казахстанец выбыл из борьбы за медали. Олимпиада-2024 стала для него дебютной в карьере.

Напомним, в квалификации Маймуратов показал второй результат и установил олимпийский рекорд (4,89), который превзошли через несколько минут. Однако это достижение остается лучшим в истории казахстанского скалолазания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146413-kazahstanskiy-skalolaz-amir-maymuratov-vybyl-v-chetvertfinale-olimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie