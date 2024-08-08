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Казахстанке Марии Бровковой не хватило менее секунды для выхода в полуфинал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская каноистка Мария Бровкова
Мария Бровкова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представительница национальной сборной Казахстана по гребле на каноэ Мария Бровкова не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанская каноистка выступала в одиночной дисциплине на дистанции 200 метров. Ранее Бровкова не смогла получить прямую путевку в полуфинал через предварительные заезды.

Оставшиеся места в следующей стадии разыгрывались через четвертьфинал. Для продолжения борьбы за медали необходимо было финишировать в числе первых двух лучших в своем заезде.

Спортсменка из Казахстана показала результат 48,61 секунды. В своей группе она заняла четвертое место и не смогла пробиться в полуфинальную стадию. От второй позиции каноистка отстала на 0,88 секунды.

Таким образом, Мария Бровкова завершила выступление на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146395-kazahstanka-mariya-brovkova-ne-smogla-vyyti-v-polufinal-olimpiady-2024/

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