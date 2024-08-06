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Казахстанец установил олимпийский рекорд в скалолазании, который превзошли через несколько минут

Опубликовано:

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов
Амир Маймуратов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Новый олимпийский рекорд в спортивном скалолазании установил казахстанец Амир Маймуратов на Играх-2024 в Париже. Однако через несколько минут его достижение превзошли, передает корреспондент NUR.KZ.

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Это произошло на этапе квалификации в дисциплине "скорость". Маймуратов стартовал в седьмой паре вместе с иранцем Резой Алипуром Шеназандифардом.

Казахстанец в первой попытке преодолел вертикальную трассу за 4,89 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение принадлежало французу Бассе Мавему, который в Токио-2020 показал результат 5,45 секунды.

Однако через несколько минут время Маймуратова превзошел индонезиец Веддрик Леонардо. Он преодолел дистанцию за 4,79 секунды, установил лучшее достижение в истории Олимпиад и повторил мировой рекорд американца Сэма Уотсона.

Во второй попытке Маймуратов допустил ошибку и показал время 8,45 секунды. В итоге он с результатом первого забега занял второе место в квалификации. На старте плей-офф казахстанец встретится с обладателем предпоследней позиции — южноафриканцем Джошуа Брюйнсом.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145271-kazahstanec-amir-maymuratov-pobil-olimpiyskiy-rekord-v-skalolazanii/

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