Зачем Головкин отправится в Швейцарию осенью, рассказали в НОК

Геннадия Головкина поздравили с назначением на роль члена комиссии Международного олимпийского комитета в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В конце мая стало известно, что Геннадий Головкин вошел в состав комиссии Международного олимпийского комитета Olympism 365. Его назначил Томас Бах.

Находясь в Париже, президент Национального олимпийского комитета Казахстана провел встречу с председателем Olympism365 Аувитой Рапиллой и директором МОК по Olympism365 Олли Дадфилдом, сообщается на официальном сайте НОК.

В ней также приняли участие генеральный секретарь НОК РК Жанар Утешева, член комиссии Табани Гонье, представители Айя Медани и Шамиль Тарпищев. Основной темой обсуждения стала непосредственно деятельность Olympism365.

Аувита Рапилла в своем выступлении поздравила Геннадия Головкина с назначением на роль члена комиссии, пожелав также успехов в работе на посту президента НОК Казахстана.

Первое официальное участие Геннадия Головкина в заседании данной комиссии состоится в ноябре этого года в Лозанне (Швейцария).

Напомним, что Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет 26 февраля этого года.

По информации на официальном сайте МОК, цели Olympism 365:

повысить уровень признания обществом ценности и важности услуг, предоставляемых безопасными, инклюзивными и устойчивыми общественными спортивными организациями;

усилить эффективное сотрудничество между спортивным движением, сектором социального развития и целевым бизнесом.

Отметим, что среди членов Olympism 365 числятся также наследный принц Иордании Фейзал Аль Хуссейн, президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ, президент НОК Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль Тани, активные деятели спорта и именитые олимпийцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.