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Геннадий Головкин вошел в состав одного из комитетов МОК

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: t.me/olympickz

Геннадий Головкин вошел в состав комиссии Международного олимпийского комитета Olympism 365 передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет Казахстана.

Томас Бах назначил Геннадия Головкина в состав Olympism 365 Международного Олимпийского комитета, сообщается в официальном Telegram-канале НОК.

Комиссия Olympism 365 занимается мероприятиями по усилению роли спорта как важного фактора достижения целей ООН в области устойчивого развития.

В состав Комиссии входят также члены МОК, известные функционеры Олимпийского движения, такие как наследный принц Иордании Фейзал Аль Хуссейн, президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ, президент НОК Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль Тани, а также активные деятели спорта и именитые олимпийцы.

Напомним, что Головкин возглавил Национальный Олимпийский комитет Казахстана 26 февраля этого года. В начале апреля он высказался на тему коррупции в спорте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2109669-gennadiy-golovkin-voshel-v-sostav-odnogo-iz-komitetov-mok/

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