Казахстанский байдарочник Бекарыс Раматулла завершил выступление на Олимпиаде-2024

Казахстанец Бекарыс Раматулла не смог преодолеть четвертьфинал Олимпиады-2024 в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее в среду в этой дисциплине прошла предварительная стадия, через которую Раматулла не получил прямую путевку в полуфинал.

Второй шанс продолжить борьбу за медали у него был в четвертьфинале, где требовалось попасть в топ-2 своего заезда. Однако казахстанец финишировал на пятой позиции, преодолев дистанцию за 3 минуты 45,77 секунды.

Раматулла завершил выступление на Олимпиаде-2024. Ранее он остановился на стадии четвертьфинала в байдарке-двойке, где соревновался в дуэте с Сергеем Токарницким.

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