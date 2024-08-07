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Казахстанский байдарочник Бекарыс Раматулла завершил выступление на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский байдарочник Бекарыс Раматулла
Бекарыс Раматулла. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец Бекарыс Раматулла не смог преодолеть четвертьфинал Олимпиады-2024 в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее в среду в этой дисциплине прошла предварительная стадия, через которую Раматулла не получил прямую путевку в полуфинал.

Второй шанс продолжить борьбу за медали у него был в четвертьфинале, где требовалось попасть в топ-2 своего заезда. Однако казахстанец финишировал на пятой позиции, преодолев дистанцию за 3 минуты 45,77 секунды.

Раматулла завершил выступление на Олимпиаде-2024. Ранее он остановился на стадии четвертьфинала в байдарке-двойке, где соревновался в дуэте с Сергеем Токарницким.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145892-kazahstanskiy-baydarochnik-bekarys-ramatulla-zavershil-vystuplenie-na-olimpiade-2024/

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