Байдарочники Раматулла и Токарницкий финишировали последними на Олимпиаде-2024

Казахстанцы Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий неудачно выступили в четвертьфинале Олимпиады-2024 в мужских байдарках-двойках на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее гребцы не смогли пробиться в полуфинал через предварительную стадию. Второй шанс они получили в рамках четвертьфинала, где было необходимо занять место в топ-4 своего заезда.
Однако Раматулла и Токарницкий финишировали на последней шестой позиции и выбыли из борьбы за медали. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 37,58 секунды.
Таким образом, казахстанцы завершили выступление в этой дисциплине. Раматулла на Олимпиаде-2024 еще стартует в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров.
Напомним, ранее шансов на медали лишились казахстанцы в каноэ-двойках. Среди мужчин там выступают Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров, среди женщин — Мария Бровкова и Руфина Искакова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145316-baydarochniki-ramatulla-i-tokarnickiy-finishirovali-poslednimi-na-olimpiade-2024/