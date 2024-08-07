Казахстанец Бекарыс Раматулла вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Казахстанский спортсмен Бекарыс Раматулла принял участие в квалификационном раунде летних Олимпийских игр – 2024 в мужских байдарках среди одиночек на 1000 метров, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанец выступил в третьем заплыве, где ему удалось занять шестое место с результатом 3 минуты 44.47 секунды. Для прямого выхода в стадию полуфинала требуется занять первое или второе место в группе.

Таким образом, Раматулла попал в 1/4 финала и продолжит свое выступление в рамках Олимпиады в Париже, а также борьбу за медаль главного старта четырехлетия.

На данный момент в активе команды Казахстана на Олимпийских играх – 2024 уже имеется пять наград. Кроме того, отечественные спортсмены в среду выступят в финалах турнира по греко-римской борьбе и боксу.

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