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Казахстанец Бекарыс Раматулла вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанские байдарочники Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий
Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский спортсмен Бекарыс Раматулла принял участие в квалификационном раунде летних Олимпийских игр – 2024 в мужских байдарках среди одиночек на 1000 метров, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанец выступил в третьем заплыве, где ему удалось занять шестое место с результатом 3 минуты 44.47 секунды. Для прямого выхода в стадию полуфинала требуется занять первое или второе место в группе.

Таким образом, Раматулла попал в 1/4 финала и продолжит свое выступление в рамках Олимпиады в Париже, а также борьбу за медаль главного старта четырехлетия.

На данный момент в активе команды Казахстана на Олимпийских играх – 2024 уже имеется пять наград. Кроме того, отечественные спортсмены в среду выступят в финалах турнира по греко-римской борьбе и боксу.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145771-kazahstanec-bekarys-ramatulla-vyshel-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/

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